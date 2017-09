Sie hat Visionen und ideologische Richtungsentscheidungen aus der Politik entfernt – sagt ZEIT-ONLINE-Kulturredakteur Tobias Haberkorn über Angela Merkel. Trotz herber Verluste der CDU bei der Bundestagswahl stellt die Kanzlerin niemand infrage, sie ist Kontinuität. Über ihren politischen Stil und darüber, warum er in Deutschland gut ankommt, spricht Wiebke Nauhauser in der heutigen Folge von Was jetzt? mit Tobias Haberkorn.

Neben dem ostdeutschen Mann gibt es noch eine zweite Wählergruppe, über die man sprechen sollte: Wie tickt der Jungwähler eigentlich? Dazu gibt es Zahlen, Balken- und Kuchendiagramme. Aber natürlich gibt es nicht den Jungwähler. Manche wählen CDU, weil ihre Eltern es tun und andere die Grünen. Warum das so ist und was die deutschen Jungwähler anders machen als die jungen Menschen in anderen Ländern, klären wir mit Anne-Kathrin Gerstlauer von ZEIT Campus. Sie hat sich monatelang mit jungen Wählern auseinandergesetzt. Zu Wort kamen viele der Jungwähler in den Campus-Serien Jung und links undJung und konservativ.

