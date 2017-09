Lange wurde um die Ehe für alle gestritten, am Sonntag wird sie in Kraft treten. Warum noch mal hat es so lange gedauert? Und werden die Standesämter nun überrannt? Im Nachrichtenpodcast reden wir darüber mit Parvin Sadigh, Politikredakteurin bei ZEIT ONLINE. Sie hat drei Paare porträtiert, für die der Sonntag ein wichtiges politisches Signal sein wird.

Ebenfalls politisch bedeutsam wird der Sonntag in Spanien sein, allerdings aus ganz anderen Gründen. Die katalanische Regionalregierung wird ihr Referendum über die Unabhängigkeit von Katalonien abhalten. Das ist illegal, sagt das oberste spanische Gericht, weswegen die spanische Polizei am Sonntag wahrscheinlich Wahllokale besetzen wird. "Ich glaube wir werden verwirrende Bilder sehen", sagt der Europakorrespondent der ZEIT, Ulrich Ladurner. Er wird ab Samstag das Referendum in Barcelona begleiten.

