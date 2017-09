Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Öllieferungen an das kommunistisch regierte Land auf zwei Millionen Barrel pro Jahr beschränkt. Der Rat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Rohöllieferungen bei ihren derzeitigen Liefermengen deckelt und Lieferungen von Erdgas ganz verbietet. Nordkorea verliere durch die Resolution 55 Prozent seines Öls, sagte die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley.

Die Resolution ist eine Reaktion auf Nordkoreas sechsten und bisher stärksten Atomwaffentest Anfang September. Die USA hatten ursprünglich zahlreiche drastische Strafmaßnahmen gegen das Regime in Pjöngjang gefordert. So sollten alle ausländischen Guthaben von Machthaber Kim Jong Un eingefroren und Geldtransfers nordkoreanischer Bürger in ihr Heimatland unterbunden werden. Vorgesehen waren zudem ein sofortiges und umfassendes Ölembargo, Zwangsdurchsuchungen nordkoreanischer Schiffe auf hoher See sowie ein Verbot von Textilimporten aus Nordkorea.

Angesichts der deutlichen Ablehnung von Nordkoreas letzten Verbündeten China und Russland blieb in der nun beschlossenen Fassung des Entwurfs einzig das Verbot nordkoreanischer Textilimporte unverändert – ihm hatten alle Vetomächte schon vor der Abstimmung zugestimmt. Dagegen sollen Kims Auslandsvermögen nun nicht mehr eingefroren werden. Das Ölembargo soll nun schrittweise und je nach Entwicklung der Lage in Kraft treten. So sieht die Resolution vor, Öllieferungen an Nordkorea ab dem 1. Oktober für drei Monate auf 500.000 Barrel und ab dem 1. Januar 2018 für ein Jahr auf zwei Millionen Barrel zu beschränken.



Nordkoreas Raketentests – Chronologie Die Anfänge des nordkoreanischen Rüstungsprogramms In den 1970er Jahren entwickelt Nordkorea eine Variante der sowjetischen Scud-B-Rakete mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern. Nach einem ersten Raketentest 1984 wird das Programm ausgeweitet. Bald verfügt Nordkorea über Taepodong-2-Raketen mit einer Reichweite von mehreren Tausend Kilometern. 1999 verkündet Nordkorea, bis auf Weiteres keine Langstreckenraketen mehr zu testen. Damit geht das Land auf die USA zu. Die Gespräche scheitern schließlich aber an der nordkoreanischen Forderung von jährlich einer Milliarde Dollar als Ausgleich für einen Verzicht auf den Raketenexport. Im März 2005 beendet Nordkorea das Moratorium. Chronologie der Atomtests Nordkorea hat in den vergangenen elf Jahren nach eigenen Angaben sechs Atomtests durchgeführt. Die erste Atombombe testete das kommunistische Regime demnach im Oktober 2006. Weitere Tests folgten 2009 und 2013. Im Januar 2016 verkündet Nordkorea erstmals, bei seinem vierten Atomwaffentest eine Wasserstoffbombe verwendet zu haben. Das wird aber von Experten bezweifelt. Wasserstoffbomben sind thermonukleare Sprengsätze und deutlich zerstörerischer als herkömmliche Atomsprengsätze. Im September desselben Jahres zündet Nordkorea seine fünfte Atombombe, die Explosion ist die stärkste bis dahin gemessene. Ein Jahr später, am 3. September 2017, führt Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus. Dessen Stärke übersteigt den vorangegangenen Test erneut um ein Mehrfaches. Wieder erklärt Nordkorea, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Nordkorea und die USA Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik. Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam. Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.

Die Maßnahmen gegen den Schmuggel verbotener Güter über See wurden nach Angaben von Diplomaten ebenfalls abgemildert. Zugeständnisse machten die USA demnach auch beim Status von Nordkoreanern, die im Ausland arbeiten. Der ursprüngliche Entwurf sah ein völliges Beschäftigungsverbot vor, nordkoreanische Gastarbeiter hätten damit de facto in ihr Heimatland zurückkehren müssen. Doch dagegen hatte sich insbesondere Russland gewehrt, weil es 35.000 der weltweit mehr als 50.0000 nordkoreanischen Gastarbeiter beschäftigt.

Die Regierungen Frankreichs und Südkoreas hatten den UN-Sicherheitsrat zur Einheit gegenüber Nordkorea aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach einem Telefonat beider Staatschefs sagte Regierungssprecher Steffen Seibert: "Es bestand Einvernehmen, dass der Konflikt um Nordkoreas nukleare Aufrüstung auf friedlichem Weg gelöst werden muss." In den vergangenen Tagen hatte Merkel bereits mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und anderen Beteiligten beraten. In dem Telefonat mit Putin stellte sie sich erneut hinter die Bemühungen, rasch weitere Sanktionen zu verabschieden, um Nordkorea zum Einlenken zu bringen.



Nordkorea will Anfang September nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet haben. Dafür gibt es keine unabhängige Bestätigung. Ohnehin ist über das Waffenarsenal des Regimes wenig bekannt.

Atombombe Das Prinzip Kernspaltung Das Prinzip von Atombomben beruht auf der enormen Energie, die frei wird, wenn ein schwerer Atomkern in mehrere leichtere zerfällt. Beschießt man ihn mit Neutronen, kann man diesen Prozess gezielt auslösen. Für die technische Nutzung der Kernspaltung kam zunächst nur Uran-235 in Betracht (der Name bedeutet, dass dieses Isotop des Elements Uran 235 Kernbausteine enthält, 92 Protonen und 143 Neutronen). Es kommt nur zu 0,7 Prozent in Natururan vor, das vor allem aus dem Uran-238 (mit drei Neutronen mehr) besteht. Für Kernwaffen muss Uran-235 durch physikalische Verfahren auf einen Anteil von typischerweise 93 Prozent angereichert werden. Die Kettenreaktion Bei der Spaltung von Uran-235 werden im Mittel 2,5 schnelle Neutronen frei, von denen jedes wieder andere Kerne spalten kann. Dadurch kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wenn das Volumen des spaltbaren Materials so groß ist, dass nicht zu viele der Neutronen nach außen verloren gehen; diese Mindestmenge ist die sogenannte kritische Masse. Die Spaltung von Uran-235 ist umso effektiver, je langsamer die Neutronen sind; in Atomreaktoren bremst sie ein Moderator (meist Wasser) auf Umgebungstemperatur ab. Man spricht deshalb von thermischen Neutronen. Ein Konkurrenzprozess ist der Einfang von Neutronen durch Uran-238. Dabei entsteht ein neues Element, Plutonium, das leichter spaltbar ist als Uran-235, also eine geringere kritische Masse erfordert. Als Nebenprodukt der Prozesse im Reaktor ist es sehr viel preiswerter herzustellen. Unterschied zum Reaktor Eine Atombombe funktioniert fundamental anders als ein Reaktor. Insbesondere darf sie keinen Moderator enthalten. Das entscheidende physikalische Problem ist, im etwa gleichen Volumen einer konventionellen Bombe eine millionenfach höhere Energie aufzubauen. Nur dann ist die Explosion auch entsprechend stärker. Dazu muss das Material viele Millionen Grad Celsius heiß werden. Aber oberhalb von rund 3.000 Grad Celsius wird die ganze Bombe gasförmig und beginnt sich auszudehnen; mit abnehmender Dichte reißt die Kettenreaktion sofort ab. Der Prozess der Aufheizung muss also abgeschlossen sein, bevor sich die Atome nennenswert in Bewegung setzen. Mit thermischen Neutronen wie in einem Reaktor kann das nicht gelingen, weil sie ja nicht schneller sind als ihre Umgebung. Die Neutronen aus dem Zerfall des Uran-235 müssen in einer Bombe daher direkt und ohne Abbremsung weitere Kerne spalten. Allerdings ist dann der Wirkungsquerschnitt, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses, etwa 500 Mal kleiner. Deswegen läuft der Vorgang immer noch nicht rasch genug ab, um den gesamten verfügbaren Brennstoff zu spalten. Denn die Freisetzung der Energie durch die Kettenreaktion braucht ihre Zeit. Hohe Ineffizienz Ein Kilogramm Uran-235 enthält 10^24 Kerne. Wenn jeweils zwei Neutronen neue Spaltungen auslösen, dann bedarf es zu dessen vollständiger Umwandlung 80 Neutronengenerationen (10^24 = 2^80). Ein schnelles Neutron legt im Durchschnitt bis zur nächsten Spaltung 17 Zentimeter zurück. Für diese "freie Weglänge" benötigt es zehn Nanosekunden. Nach 80 Generationen ist also fast eine Mikrosekunde vergangen. In dieser Zeitspanne erfolgt aber bereits die thermische Ausdehnung. Die Bombe explodiert schon, wenn erst ein kleiner Teil des Materials gespalten wurde – die über Hiroschima abgeworfene bereits nach der Spaltung von nur einem Prozent der enthaltenen 64 Kilogramm Uran-235. Und selbst diese geringe Effizienz ist nur zu erzielen, wenn ein Neutron die Bombe genau in dem Moment zündet, bei dem die größtmögliche kritische Masse zusammengebracht wurde. In der Hiroschima-Bombe hat eine Kanone zwei unterkritische Massen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde zusammengeschossen. Dabei vergingen 0,2 Millisekunden zwischen dem Erreichen der so genannten "ersten Kritikalität", bei der bereits eine Kettenreaktion ablaufen kann, und dem Maximum der Kritikalität, bei dem die Bombe am effizientesten zündet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bombe während dieser Zeitspanne durch zufällig eintreffende Neutronen aus der Umgebung oder aus dem Zerfall des Urans zu früh gezündet wurde und mit wenig Wirkung verpuffte, lag bei 1,7 Prozent. Bei einer ebenso gebauten Plutoniumbombe jedoch läge dieser Wert nahe 100 Prozent, weil im Reaktor neben dem gewünschten Brennstoff Plutonium-239 immer auch ein weiteres Isotop dieses Elements entsteht, Plutonium-240. Wegen seiner relativ hohen Wahrscheinlichkeit für Spontanspaltung emittiert es Neutronen. Deshalb muss die Kritikalität sehr viel schneller erreicht werden; dies gelingt durch Implosion einer Hohlkugel aus Plutonium, welche die Dichte des Spaltstoffs auf das Drei- bis Fünffache steigert. Die Frage, wie groß der Anteil von Plutonium-240 in einer effizienten Bombe sein darf, ist wichtig, um die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung von Plutonium aus zivilen Reaktoren zu beurteilen.

Die nordkoreanische Führung hatte den USA vor der Abstimmung gedroht: Sollte sich die Regierung in Washington mit ihren Bestrebungen zu einer neuen Resolution mit verschärften Sanktionen durchsetzen, würden die Vereinigten Staaten "den fälligen Preis bezahlen", hieß es in einer von der Staatsagentur KCNA verbreiteten Erklärung des nordkoreanischen Außenministeriums. Bei einer Verschärfung der Sanktionen werde Nordkorea den USA "die größten Schmerzen und Leiden zufügen, die sie jemals in ihrer Geschichte erlebt haben".