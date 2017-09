Dem US-Justizministerium liegen nach eigenen Angaben keinerlei Beweise für eine von der Obama-Regierung veranlasste Abhöraktion während des Wahlkampfes im New Yorker Trump Tower vor. US-Präsident Donald Trump hatte im März in mehreren Tweets behauptet, dass ein solcher Lauschangriff im Oktober 2016 stattgefunden habe, ohne diese Anschuldigung zu untermauern. Nach US-Medienberichten bestätigte das Ministerium nun in einem bei einem Washingtoner Gericht eingereichten Dokument, dass es weder selber noch die ihm unterstellte Bundespolizei FBI Anhaltspunkte für die Stichhaltigkeit von Trumps Vorwurf hätten.

Trump hatte Obama Anfang März über den Kurzbotschaftendienst Twitter beschuldigt, im Endspurt des Präsidentschaftswahlkampfs das Abhören seiner Telefone im New Yorker Trump Tower angeordnet zu haben. Belege war Trump schuldig geblieben.

Die Tweets hatten damals großen politischen Wirbel ausgelöst. Die Beobachtergruppe American Oversight war vor Gericht gezogen, um die Regierung zur Herausgabe etwaiger Unterlagen über die angebliche Lauschaktion zu zwingen. Sie hatte sich dabei auf ein Gesetz berufen, das Bürgern – mit einigen Ausnahmen – das Recht auf Zugang zu behördlichen Informationen einräumt. Das am Freitag eingereichte Dokument des Ministeriums ist die Antwort auf diesen gerichtlichen Vorstoß.