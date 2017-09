US-Präsident Donald Trump hat mit seinem umstrittenen Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern eine erneute juristische Niederlage erlitten. Es könne nicht gegen Großeltern, Cousinen und Cousins und Menschen mit ähnlich engen Familienverhältnissen angewendet werden, entschied ein Gremium aus drei Richtern des 9. Bundesberufungsgerichts mit Hauptsitz in San Francisco.



Damit weiteten die Richter die Liste von familiären Beziehungen aus, die Antragsteller für ein Visum angeben können, um in die USA reisen zu dürfen. Zudem könne Flüchtlingen, die bereits von einer für die Umsiedlung zuständigen Behörde akzeptiert wurden, nicht die Einreise verweigert werden, urteilte das Gericht.



Konfliktpunkt in dem überarbeiteten Einreiseverbot ist eine Vorschrift, nach der Antragssteller aus sechs überwiegend muslimischen Ländern familiäre oder berufliche US-Beziehungen vorweisen müssen, um Eintritt in die Vereinigten Staaten zu bekommen.



Die Einreisesperren traten am 29. Juni in Kraft. Sie gelten für einen Zeitraum von 90 Tagen für all jene Menschen aus den Ländern Iran, Sudan, Syrien, Jemen, Libyen und Somalia, die keine engen Verbindungen in die USA nachweisen können. Das Flüchtlingsprogramm wird für 120 Tage ausgesetzt, allerdings lockerte das Berufungsgericht auch hier die Vorgaben.

Das Oberste Gericht, der Supreme Court, hat für den 10. Oktober eine Verhandlung angesetzt. Allerdings ist der Geltungszeitraum des Einreisestopps dann bereits abgelaufen. Um Trumps Einreisesperren gibt es seit vielen Monaten ein juristisches Hin und Her.