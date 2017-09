Die venezolanischen Behörden haben der Regierungskritikerin Lilian Tintori eine Reise zu Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs verweigert. Die Frau des bekannten venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo López erklärte über Twitter, ihr Pass sei ihr abgenommen worden, als sie in Caracas in ein Flugzeug steigen wollte. Eine offizielle Begründung dafür gab es nicht.



Tags zuvor war aber bekannt geworden, dass die Polizei Ermittlungen gegen Tintori aufgenommen habe. Dabei geht es um den Fund von 200 Millionen Bolívar in bar im Auto Tintoris. Nach offiziellem Wechselkurs entspricht die Summe fast 51.000 Euro, auf dem Schwarzmarkt wären es rund 8.500 Euro. Sie bestritt nicht, dass das Geld ihr gehöre, betonte aber, der Besitz von Geld sei noch kein Verbrechen. Es sei für Notfälle vorgesehen gewesen, darunter die Behandlung ihrer 100 Jahre alten Großmutter im Krankenhaus.



Sie habe es wegen der galoppierenden Inflation in bar gehortet – und weil keine Bank einer Regierungskritikerin wie ihr ein Konto gegeben hätte. "Sie versuchen, einen Skandal zu erzeugen, wo keiner ist", sagte sie.



Es ist unklar, was Tintori konkret vorgeworfen wird. Sie soll aber am Dienstag vor Gericht erscheinen. Tintoris Mann saß nach gewaltsamen Anti-Regierungs-Protesten im Jahr 2014 wegen Anstiftung zur Gewalt drei Jahre lang in Haft und wurde Anfang Juli in den Hausarrest entlassen. Die Vereinten Nationen und mehrere westliche Regierungen verurteilten seine Inhaftierung.

"Sie können die Stimme von 30 Millionen Venezolanern nicht zum Schweigen bringen", sagte Tintori bei einer Pressekonferenz. "Sie können die Krise nicht verstecken, die unser Land durchlebt" Bei ihrer geplanten Europareise wollte sie am Montag Frankreichs Präsidenen Emmanuel Macron und danach unter anderem auch Kanzlerin Angela Merkel treffen, um sie von Sanktionen gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro überzeugen.



Macron erklärte: "Wir warten in Europa auf Lilian Tintori. Die venezolanische Opposition muss frei bleiben." Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy, den Tintori am Dienstag besuchen wollte, schrieb auf Twitter, es sei traurig, dass sie nicht ausreisen dürfe. "Sie können Leute einsperren, aber nicht deren Ideale", schrieb er.



Viele westliche Staaten fürchten, dass Venezuela unter Maduro immer mehr zu einer Diktatur wird. Dazu dient ihm unter anderem die hauptsächlich mit Maduro-Anhängern besetzte Verfassungsgebende Versammlung, die in den vergangenen Wochen dem Parlament die Macht entzogen. In der Nationalversammlung hatte die Opposition eine Mehrheit. Auf internationalen Protest stieß auch die Absetzung der regierungskritischen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz. Die USA haben bereits Sanktionen gegen Venezuela verhängt. Seit Anfang April wurden bei politischen Unruhen in Venezuela mindestens 125 Menschen getötet.