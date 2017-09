"Was jetzt?" ist der tägliche Nachrichten-Podcast von ZEIT ONLINE. Diane Hielscher spricht in der ersten Folge mit ZEIT-ONLINE-Redakteurin Rieke Havertz über Hillary Clintons Buch "What happend?". Ja, sie habe Fehler gemacht, schreibt Clinton. Und: Direkt nach der Wahlniederlage habe sie Wein getrunken und ihren Kleiderschrank aufgeräumt.

Was soll Angela Merkel tun, wenn sie ausgebuht und ausgepfiffen wird? Antworten, sagt Schriftstellerin und Journalistin Jana Hensel. Sie hat auf ZEIT ONLINE einen offenen Brief an Angela Merkel veröffentlicht und unglaublich viele Reaktionen darauf bekommen. Denn viele Menschen fragen sich, wie sie mit rechter, verbaler Gewalt umgehen sollen. Wir sprechen mit der Autorin. Außerdem geht es um das neue iPhone und die Champions League.