Was bedeutet unternehmerische und politische Verantwortung heute? Wie wichtig ist dabei Moral und Ethik? Diese und andere Fragen werden rund 500 Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an diesem Donnerstag beim ZEIT Wirtschaftsforum diskutieren. Auch um die Rolle der Religion soll es dabei gehen. Passend dazu findet die Veranstaltung in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis statt. Den Livestream des Forums können Sie hier sehen.