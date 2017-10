Der EU-Gipfel in Brüssel hat sich nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel dafür ausgesprochen, die Finanzhilfen für die Türkei "in verantwortlicher Weise zu kürzen". Die EU-Kommission sei beauftragt, dies umzusetzen, sagte Merkel nach dem ersten Gipfeltag. Damit reagiere die EU auf die "absolut unbefriedigende Situation der Menschenrechte" in der Türkei. Auch Gespräche über die von Ankara geforderte Erweiterung der Zollunion mit der EU werde es nicht geben.

Bei den EU-Geldern an die Türkei handelt es sich um sogenannte Vorbeitrittshilfen, welche üblicherweise an EU-Kandidaten gezahlt werden. Die Türkei erhält von 2014 bis 2020 rund 4,4 Milliarden Euro. Allerdings gebe es in der Beziehung mit der Türkei auch Lichtblicke. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen verhalte sich die Regierung in Ankara vorbildlich und werde wie versprochen noch weitere drei Milliarden Euro aus den EU-Töpfen erhalten. "Wenn man sieht, was in Deutschland dafür aufgewendet wird, ist es nicht zu viel, was die EU hier gibt", sagte die Bundeskanzlerin.

Merkel will trotz des Streits den Gesprächsfaden mit der Türkei wieder aufnehmen. "Wir wollen nicht nur über die Türkei sprechen, sondern auch mit ihr", sagte sie. Wichtig sei jetzt, nicht die Brücken abzubrechen. Gleichzeitig bereite ihr die Situation bei dem Nato-Partner Sorgen. "Nicht nur werden viele Deutsche verhaftet. Der gesamte Rechtsstaat bewegt sich in die falsche Richtung."

Deutschland pochte im Vorfeld des Treffens darauf, die Beitrittsgespräche mit dem Mittelmeer-Anrainer offiziell zu beenden. Dafür bedarf es einer einstimmigen Entscheidung der 28 EU-Staaten, die derzeit aber in weiter Ferne ist. Einer der wenigen Verbündeten Deutschlands im Konflikt mit der Türkei ist Österreich. Der angehende Bundeskanzler des Landes, Sebastian Kurz, sprach sich auf Twitter für einen Abbruch der Gespräche mit der Türkei aus.

"Echte Chance, die Mittelmeerroute zu schließen"

Die EU-Staats- und Regierungschefs einigten sich auch auf eine Reform des umstrittenen Asylsystems bis Mitte 2018. Das europäische Asylsystem basiert bislang auf den sogenannten Dublin-Regeln. Demnach müssen Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem Land stellen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Ankunftsländer wie Griechenland und Italien wollen dies jedoch nicht mehr länger allein tragen. Es gibt deshalb Vorschläge, Flüchtlinge in solchen Fällen automatisch in andere EU-Länder zu bringen, wogegen sich aber vor allem osteuropäische Staaten wehren.

Gleichwohl nahm die Reform im Europaparlament eine erste legislative Hürde. Der zuständige Ausschuss für Bürgerrechte verabschiedete eine Reihe von Vorschriften, die für eine gerechtere Aufteilung von Asylbewerbern unter den EU-Staaten sorgen sollen. Dazu soll ein fester und verbindlicher Verteilerschlüssel beschlossen werden, der nach der Bevölkerungszahl und dem Bruttosozialprodukt der einzelnen Länder berechnet wird.

Die Staats- und Regierungschefs wollen allerdings die Zahl der Flüchtlinge generell senken – und dafür die großen Fluchtwege beschneiden. "Wir haben eine echte Chance, die zentrale Mittelmeerroute zu schließen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk und kündigte eine stärkere Unterstützung der italienischen Regierung für deren Zusammenarbeit mit den libyschen Behörden an. Ende November berät dann die EU-Spitze mit 55 afrikanischen Staaten in der Elfenbeinküste über das Thema, das auch mit einer Aufstockung des sogenannten Not-Treuhandfonds für Afrika gelöst werden soll.

An diesem Freitag soll der Gipfel fortgesetzt werden. Dann steht die weitere Strategie der EU bei den Brexit-Verhandlungen ganz oben auf der Tagesordnung. Premierministerin Theresa May mahnte erneut Tempo bei den bisher schleppenden Brexit-Verhandlungen mit der EU an. Sie hoffe auf "ambitionierte Pläne" für die kommenden Wochen, sagte sie zu Beginn des Gipfels und warb später beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs für ihre Position.