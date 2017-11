Es bleibt aufregend in Spanien: Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont verkündet aus sicherer Entfernung aus Brüssel: Neuwahlen im Dezember sind eine gute Idee und er will sogar das Ergebnis akzeptieren. Was soll man davon halten? Wir fragen unseren Brüssel-Korrespondenten und Katalonien-Experten Ulrich Ladurner.

Hat die russische Regierung etwas damit zu tun, dass Donald Trump US-Präsident ist? Das ist die Frage, die Sonderermittler gerade versuchen zu klären. Chef-Sonderermittler Robert Mueller hat gegen drei Wahlkampfteam-Mitglieder Verfahren eingeleitet. Was heißt das für Präsident Trump - und für Mueller selbst? Eine Einschätzung unseres US-Korrespondenten Thorsten Schröder aus New York hier im Nachrichtenpodcast.



Außerdem: Es wird wärmer als gedacht. Global.



