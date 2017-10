Die SPD feiert in Niedersachsen ihren ersten Wahlsieg des Jahres. Und in Österreich? Da gewann die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz mit mehr als 31 Prozent der Stimmen. Als 31-jähriger Premierminister wird Kurz wahrscheinlich jüngster Regierungschef weltweit. Was hat er vor? Wie könnte sich die Politik Österreichs unter ihm verändern? Darüber sprechen wir mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE.

Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wurde die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Jury teilte mit, dass Atwood für "Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz" in ihrem Schaffen geehrt wird. Weshalb Atwoods Auszeichnung richtig ist, besprechen wird mit Tomasz Kurianowicz, Kulturredakteur bei ZEIT ONLINE.

