In Spanien wird wegen des Referendums in Katalonien heftig darum gerungen, mit wie viel Einheit alle leben können. Blickt man nach Deutschland, sagen etwa 50 Prozent der Deutschen, dass sie sich noch nicht so recht zusammengehörig fühlen. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage und darüber sprechen wir im Nachrichtenpodcast mit Christian Bangel, Chef vom Dienst bei ZEIT ONLINE und tief im Osten verwurzelt.

Wer bekommt in diesem Jahr die Nobelpreise? Sind die Entdeckerinnen von Crispr dieses Mal dabei? Nur wenige Preise sind vorher so gut vor der Öffentlichkeit geschützt. Vor der Nobelpreiswoche erklärt Sven Stockrahm, Wissensredakteur bei ZEIT ONLINE, wer in der kommenden Woche die Favoriten sind.



