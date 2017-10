Wolfgang Schäuble wird heute in der ersten Sitzung des neuen Bundestags dessen neuer Präsident werden. Und gleich am ersten Tag erwartet ihn eine Herausforderung im Umgang mit der AfD: Jede der sechs Bundestagsfraktionen darf einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten stellen. Der muss mehrheitlich gewählt werden. Den Kandidaten der AfD aber wollen viele andere Abgeordnete nicht wählen, er gilt als rechts und islamfeindlich. Was passiert, wenn kein Kandidat der AfD gewählt wird? Darüber sprechen wir mit Politikredakteur Ludwig Greven.



Außerdem fragen wir uns, wie es sein kann, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut leben muss. Denn dass das so ist, belegt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung. Welche Hoffnungen können wir diesbezüglich in eine neue Regierung eines möglichen Jamaika-Bündnisses setzen?



