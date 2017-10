Selbstlernende Software ist uns Menschen in vielen Bereichen gnadenlos überlegen. Künstliche Intelligenz wie das Programm AlphaGo Zero macht deshalb vielen Angst. Wir sprechen mit Patrick Beuth, Digital-Redakteur bei ZEIT ONLINE, über Chancen und Möglichkeiten der KI. Und darüber, warum das alles eigentlich gar nicht so gruselig ist.

Außerdem hat die EU ihre Entscheidung, wann Glyphosat denn nun verboten werden soll, vertagt. Wissen-Redakteur Sven Stockrahm erklärt uns, warum diese Entscheidung so schwierig ist und was ein Verbot von Glyphosat eigentlich bedeutet: nichts weniger als das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen. Eine Chance für eine Zeitenwende?

Und: Mal eben schnell E-Mails auf dem Smartphone checken kann jetzt teuer werden. Zumindest in Honolulu.