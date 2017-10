Je länger die Sexismus-Debatte andauert, desto verunsicherter sind viele. Männer fragen sich, wie sie mitreden können. Frauen, wie sie aus der Opferrolle herauskommen. Woher diese Verunsicherung kommt, und dass sie auch eine Chance ist, darüber sprechen wir mit unserer Autorin Mareike Nieberding.



Und es geht in diesem Podcast um Peter Steudtner. Der Menschenrechtsaktivist kam überraschend am Tag seines Prozessauftakts frei, er saß 100 Tage in der Türkei in Untersuchungshaft. Simone Gaul spricht mit Sybille Klormann, Redakteurin im Politik-Ressort, darüber, was das jetzt für die deutsch-türkischen Beziehungen bedeutet.



Außerdem: Wäre es nicht schön, ewig in der Sommerzeit zu leben?

