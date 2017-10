Warum tötet und verletzt ein Mann in Las Vegas wehrlose Konzertbesucher? Weil er Waffen hatte. Wie müssen wir uns die neu aufkommende Waffendebatte unter US-Präsident Trump vorstellen? Und wieso werden diese Taten in den USA wieder und wieder in Kauf genommen? Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei ZEIT ONLINE, hat Antworten.

Wer in Deutschland Medizin studieren will, braucht eine Abiturnote von 1,0 und ein wenig Glück, so will es die Numerus-Clausus-Regelung. Ist das die richtige Voraussetzung, wenn wir gute und genug Ärzte haben wollen? Und ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Das Bundesverfassungsgericht knöpft sich heute den Numerus clausus vor und wir sprechen darüber mit Anne-Kathrin Gerstlauer von ZEIT Campus ONLINE.

