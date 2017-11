Das ägyptische Militär hat bei zwei verschiedenen Einsätzen 14 mutmaßliche Extremisten getötet. Elf Männer seien auf einem Bauernhof in der Stadt Ismailia am Suezkanal erschossen worden, teilte das Ägyptens Innenministerium mit, sechs weitere wurden festgenommen. Die Getöteten seien Teil einer Gruppe gewesen, die Anschläge auch gegen Christen geplant habe. Laut dem Militär sind zudem auf der Sinai-Insel drei Extremisten getötet worden.



Am vergangenen Freitag hatten Terroristen im Norden der Sinai-Insel eine Moschee angegriffen und 305 Menschen getötet, darunter 27 Kinder. So viele Menschen waren bei Anschlägen dieser Art in der jüngeren Gesichte des Landes noch nie gestorben. Das Militär geht nun verstärkt gegen Extremisten vor.



Einzelheiten zu den 14 Getöteten wurden nicht bekanntgegeben. In der Erklärung wurde auch kein direkter Zusammenhang zum Anschlag hergestellt. Zu dem Attentat hatte sich keine Gruppe bekannt. Die Staatsanwaltschaft vermutet jedoch, dass Kämpfer des "Islamischen Staats" (IS) verantwortlich sind.