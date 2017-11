Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche bringen sich Union und SPD für eine Neuauflage der großen Koalition in Stellung. "Wir haben die feste Absicht, dass es eine handlungsfähige Regierung gibt", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nach vierstündigen Beratungen des CDU-Präsidiums in Berlin. "Und nach unserer festen Überzeugung ist das keine Minderheitsregierung, sondern es ist definitiv ein Bündnis, was sich auf eine parlamentarische Mehrheit bezieht. Das ist die große Koalition", betonte Günther. Nur wenn die Verhandlungen mit der SPD scheiterten, müsse man neu nachdenken.

Die CDU-Spitze hatte am Abend zusammen mit Parteichefin Angela Merkel über das weitere Vorgehen beraten. Allerdings wolle man sich erst nach dem SPD-Parteitag auf eine Verhandlungslinie festlegen, hieß es aus Parteikreisen. Zunächst müssten die Sozialdemokraten sagen, wozu sie bereitstünden. Der für Dezember geplante CDU-Bundesparteitag finde nicht statt. Die Sozialdemokraten wollen vom 7. bis 9. Dezember in Berlin zusammenkommen.

Auch Merkel drängt auf eine rasche Regierungsbildung. Neuwahlen erteilte die CDU-Chefin am Wochenende eine Absage. Die SPD zeigte sich gesprächsbereit, will aber kein neues Bündnis mit der Union um jeden Preis. Führende Sozialdemokraten stellten am Wochenende inhaltliche Bedingungen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betonte in der ARD, dass die Beratungen mit der SPD nicht auf Grundlage der Kompromisse bei den Jamaika-Sondierungen beginnen würden. Vielmehr werde man Verhandlungen auf der Basis des Wahlprogramms der Union beginnen. Auch Laschet sprach sich angesichts der anstehenden Entscheidungen in Europa gegen eine Minderheitsregierung aus.

Das CDU-Präsidium beriet am Abend auch über das Thema Europa. Merkel habe gemahnt, dass die Union eine Position haben müsse, wie man auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagieren wolle, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Hintergrund ist auch, dass die SPD als Voraussetzung für die Bildung einer großen Koalition weitreichende Zusagen bei der Reform der Euro-Zone verlangen könnte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer für Donnerstag ins Schloss Bellevue eingeladen. "Es wäre wünschenswert, sehr schnell zu einer Regierung zu kommen – nicht nur zu einer geschäftsführenden", sagte Merkel auf einem CDU-Landesparteitag in Mecklenburg-Vorpommern. Als "Maßstab" für eine Regierungsbeteiligung nannte Merkel, dass die Probleme Deutschlands gelöst werden und es den Menschen besser gehe. Einen ausgeglichenen Haushalt und Entlastungen beim Soli bezeichnete die Kanzlerin als "Leitschnur".

Angesichts der aktuellen Entwicklungen wird sich die CDU nicht wie geplant am 16. Dezember zu einem Parteitag treffen. Das Delegiertentreffen werde zu einem späteren Zeitpunkt einberufen, hieß es. Merkel hatte zugesagt, auf einem ordentlichen Parteitag über einen möglichen Koalitionsvertrag abstimmen zu lassen.