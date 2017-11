Alles hat ein Ende, auch Donald Trumps Asienreise. Die philippinische Hauptstadt Manila ist seine letzte Station, hier geht die große Asienreise des US-Präsidenten zu Ende. Zuvor hatte er Japan, Südkorea, China und Vietnam besucht. Über diese außergewöhnlich lange Reise und darüber, wie sie für Trump gelaufen ist, sprechen wir mit Carsten Luther, Redakteur für internationale Politik bei ZEIT ONLINE.



Nach dem Klassiker ist vor dem Klassiker: Am vergangenen Freitag spielte die deutsche Fußballnationalmannschaft 0:0 gegen England, am Dienstagabend trifft das deutsche Team im letzten Länderspiel des Jahres auf die Elf aus Frankreich. Mit Christian Spiller, Sportredakteur bei ZEIT ONLINE, schauen wir zurück auf die vergangenen Spiele der Mannschaft, die seit 20 Partien in Folge ungeschlagen ist.

