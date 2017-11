An diesem Donnerstagabend wollen Union, Grüne und FDP entscheiden, ob es Sinn macht, Koalitionsverhandlungen über Jamaika zu beginnen. War das alles nur ein einziges Gewürge oder haben die langen Sondierungen auch etwas Positives? Darüber sprechen wir mit Monika Pilath, Chefin vom Dienst bei ZEIT ONLINE.



Selbst gemacht schmeckt besser und ist grad so was von angesagt. Vom Brot bis zum Bier soll am liebsten alles handgemacht auf den Tisch. Aber gilt das auch für Salami und Sülze? Carmen Böker, Redakteurin beim ZEITmagazin ONLINE, hat's ausprobiert und war beim Wursten. Wir reden darüber, wie groß der Ekelfaktor war und ob jeder Do-it-yourself-Fan seine Lyoner auch in der heimischen Küche hinkriegen könnte.



Alle Folgen von Was jetzt? finden Sie auf unserer Serienseite.