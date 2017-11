Wie können die Pariser Klimaziele umgesetzt werden? Darüber haben die Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Bonn seit vergangener Woche diskutiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei ihrer Rede, der Klimawandel sei eine Schicksalsfrage der Menschheit. Wie sind die Staaten mit dieser "Schicksalsfrage" umgegangen? Darüber sprechen wir mit Alexandra Endres, Redakteurin im Politik- und Wirtschaftsressort bei ZEIT ONLINE.

Welche Drogen nehmen Sie am liebsten? Das will das Wissensressort in einer großen Umfrage herausfinden. Es ist bereits das fünfte Mal, dass ZEIT ONLINE seine Leser aufruft, teilzunehmen. Die Global Drug Survey ist die weltweit größte Drogenumfrage und wird von einem Expertenteam um den Suchtforscher Adam Winstock erstellt. Redakteur Sven Stockrahm erklärt im Podcast, warum jeder an der Umfrage teilnehmen sollte und ob es so etwas wie einen sicheren Rausch überhaupt gibt.



