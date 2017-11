Nach dem Jamaika-Aus ist vor der großen Koalition. Hatte die SPD nach der Bundestagswahl noch ausgeschlossen, in eine Koalition mit CDU/CSU zu gehen, sieht es nach den gescheiterten Gesprächen von Union, Grünen und FDP jetzt wieder anders aus und die SPD könnte sich doch zu einer großen Koalition hinreißen lassen. Aber nicht ohne Abstimmung der Basis. Mit Michael Stürzenhofecker, Chef vom Dienst bei ZEIT ONLINE, sprechen wir über eine mögliche Neuauflage der GroKo und wie es aus Sicht unserer Leser weitergehen sollte.

Schnell und möglichst unkompliziert fit werden, wer will das nicht? Aber stundenlang an Geräten im Fitnessstudio ackern oder bei Regen über harten Asphalt joggen? Da ist das Sofa oft verführerischer. Elektrofitnessstudios gibt es in immer mehr Städten, sie versprechen Muskeln ohne Anstrengung. Was da dran ist, hat unser Sportredakteur Christian Spiller ausprobiert.



