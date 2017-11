Dass in deutschen Krankenhäusern Pflegepersonal fehlt, ist keine große Neuigkeit. Diejenigen, die noch da sind, schreiben Überlastungsanzeigen an ihre Arbeitgeber, in denen sie teilweise drastische Warnungen aussprechen. Normalerweise halten die Krankenhausbetreiber diese Meldungen unter Verschluss. Investigativjournalist Kai Biermann konnte über 100 solcher Anzeigen auswerten und spricht mit Fabian Scheler über seine Recherche.

Außerdem ist Kolumbien Thema im Nachrichtenpodcast. Vor einem Jahr trat das Friedensabkommen in Kraft, das den blutigen und über 50 Jahre alten Konflikt mit den Farc-Rebellen beenden sollte. Alexandra Endres kennt das Land durch viele Reisen und Reportagen. Wir sprechen mit ihr darüber, was sich in Kolumbien seitdem verändert hat.

