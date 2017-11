US-Präsident Donald Trump setzt seine zweiwöchige Asien-Reise fort. Next stop nach Japan ist Südkorea - die schwierigere Station, denn das Verhältnis zu Südkorea ist wegen Trumps Hau-Drauf-Rhetorik gegenüber Nordkorea angespannt. Die Südkoreaner fühlen sich eingezwängt zwischen zwei aggressiven Mächten. Auf die US-Heimat schaut derweil niemand so genau, aber da kommt Trump sowieso nicht durch mit seinen Ideen. Oder doch? Im Supreme Court zum Beispiel hat er eine entscheidende Kräfteverschiebung bewirkt. Was sich alles eher unbemerkt in den USA tut, darüber sprechen wir mit Paul Middelhoff, Politikredakteur bei der ZEIT.

Das hätte nicht passieren dürfen: Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga 1 zu 3 gegen den FC Bayern München verloren, was aus verschiedenen Gründen dramatisch ist. Christian Spiller aus dem Sportressort bei ZEIT ONLINE erklärt warum.



