Jamaika wirkt wie ein Paradies, zumindest in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Staaten dieser Welt, um die sich die deutsche Außenpolitik verhalten muss, passiert in der Karibik-Republik wenig Schlimmes: Hohe Kriminalität und Erdbeben, mehr Gründe für Warnungen gibt es nicht. Ein Omen für die Politik in Berlin? Dort suchen CDU, CSU, Grüne und FDP seit Wochen nach einem Konsens, der die Zusammenarbeit in der ersten gemeinsamen Regierung ermöglichen soll. Doch die Parteien der geplanten Jamaika-Koalition trennt in vielen Bereichen mehr, als sie verbindet. Und auch in der Außen- und Sicherheitspolitik lassen die unterschiedlichen Forderungen aus dem Wahlkampf wenig Harmonie bei den Gesprächen erwarten.

Die Unionsparteien zeichnen in ihrem "Regierungsprogramm", wie sie ihre Wahlversprechen bereits vor der Abstimmung genannt haben, ein düsteres Bild des globalen Geschehens: "Die Welt scheint aus den Fugen geraten, die internationalen Unsicherheiten nehmen eher zu als ab", heißt es da. "Es ist Deutschlands Aufgabe, ein Stabilitätsanker in der Welt zu sein." Wie diese Rolle der Bundesrepublik in der Außen- und Sicherheitspolitik aber ausgestaltet werden soll, darüber gehen die Meinungen der möglichen Partner auseinander.

Vor allem die Grünen haben ihrer Basis und ihren Wählern eine Außenpolitik versprochen, die auf pazifistische Werte setzt. "Wir wollen, dass Deutschland mehr globale Verantwortung für den Frieden und Gerechtigkeit in der Welt übernimmt", heißt es im Wahlprogramm der Partei. Das können alle Koalitionäre noch unterschreiben. Doch die Grünen kündigen beispielsweise auch an, eine Erhöhung des Rüstungshaushalts auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung verhindern zu wollen. Genau das haben allerdings die Mitglieder der Nato seit Langem vereinbart – das Kabinett Merkel hat dem zugestimmt. Und die Einhaltung dieses gemeinsamen Plans fordern die Vereinigten Staaten unter Donald Trump vehement von ihren Partnern ein.

Was ist eine Diktatur?

Streit mit dem wichtigsten Verbündeten scheint also programmiert, sollte Deutschland vom Zwei-Prozent-Ziel abweichen. Doch dazu dürfte es nicht kommen. Denn die anderen Verhandlungspartner in Berlin widersprechen hier den Grünen. Krim-Krise, Krieg in Syrien, Auslandseinsätze der Bundeswehr: Das alles passt nicht zu Einsparungen beim Wehretat. So will die FDP eine weitere Anhebung des Verteidigungshaushalts bis 2024 durchsetzen. Deutschland solle sich stärker im Bündnis einbringen, fordern die Liberalen. Auch bei gemeinsamen Auslandseinsätzen. Die Grünen sind strikt gegen weitere Missionen der Bundeswehr und wollen die bereits vorhandenen zurückfahren.

Konfliktpotenzial birgt auch die strikte Ablehnung der Grünen von Rüstungsausfuhren an bestimmte Empfängerländer. "Wir wollen damit Schluss machen, in Krisenregionen und Diktaturen Waffen zu exportieren", schreiben die Grünen. Allerdings sind beide Begriffe im Programm nicht definiert: Was ist eine Diktatur, was eine Krisenregion? Über solche Auslegungsfragen könnten die Koalitionäre später diskutieren, sollte es zu Jamaika kommen. So lassen sich notfalls Kompromisse erreichen – die dem eigenen Klientel vermittelt werden können.



So ist die Türkei sicher noch nicht als lupenreine Diktatur zu bewerten. Da das Land ein Nato-Mitglied ist und aufgrund seiner Lage als strategisch wichtig gilt, bemühte sich die noch amtierende Bundesregierung stets, Präsident Recep Tayyip Erdoğan nicht zu scharf zu kritisieren. Dabei dürfte es wohl bleiben. Zumal es nach der bisherigen Gesetzeslage nur schwer möglich ist, Rüstungsexporte an Nato-Partner einzuschränken.

An Krisenregionen wollten auch die verschiedenen Merkel-Regierungen keine Waffen liefern, so versicherten die zuständigen Wirtschaftsminister stets unisono. Dennoch erhielten und erhalten bestimmte Länder in Krisenregionen schon fast traditionell Waffen aus Deutschland. Südkorea etwa, das unbestritten in einer Region mit großen politischen Spannung liegt: Nordkorea und die USA, die Schutzmacht Südkoreas, bedrohten sich sogar schon mit Atomschlägen. US-Präsident Trump hat den Konflikt weiter verbal eskaliert.