Die Betriebsräte buhen und pfeifen, doch Annalena Baerbock lässt sich nicht verunsichern. Vielleicht stehe gerade die künftige Grünen-Chefin vor ihnen, stellt der Moderator die junge Politikerin vor. Rund 500 Gewerkschafter der IG BCE haben sich im Kosmos, dem früheren DDR-Premierenkino auf der Berliner Karl-Marx-Allee, zur Konferenz versammelt. Von den Kohleausstiegsplänen der Grünen halten sie gar nichts, das machen sie der Bundestagsabgeordneten unmissverständlich klar. "Wer schützt eigentlich die Mehrheit vor einer aggressiven Minderheit", ruft ein Betriebsrat aus dem Kraftwerk Jänschwalde.

Die Klimapolitikerin aus Brandenburg kennt solche Termine, sie ist regelmäßig im Braunkohlerevier in der Lausitz unterwegs. Erst neulich ist sie vom Unternehmen Leag von einer Feier ausgeladen worden mit der Begründung, sie vertrete unternehmensschädigende Positionen. Doch Baerbock lässt sich nicht provozieren. Auch den Betriebsräten im Kosmos erklärt sie, warum das Pariser Klimaabkommen den schrittweisen Kohleausstieg erforderlich mache und dass ihre Partei den Strukturwandel finanziell abfedern wolle. Mit geradem Rücken steht sie auf der Bühne und macht sich Notizen, auch wenn die Fragesteller mit ihren Angriffen persönlich werden. Einige klatschen immerhin am Ende.

Genauso furchtlos geht Annalena Baerbock, 36 Jahre alt, Mutter zweier Töchter, nun auch an ihre Kandidatur als Parteichefin heran, die sie am Sonntag bekannt gegeben hat. Bei den Grünen kratzt sie damit an Machtstrukturen: Ihre Bewerbung ist nicht vorher "ausklamüsert" worden, wie sie selbst formuliert. Bisher waren die Doppelspitzen bei den Grünen immer sorgsam austariert: eine Frau, ein Mann, Realo und Linksgrün. Mit Baerbock und dem Kieler Umweltminister Robert Habeck melden nun zwei Vertreter der Realos Ambitionen an. Baerbock macht damit auch Parteichefin Simone Peter Konkurrenz, die selbst innerhalb ihres linken Flügels als glücklos gilt.

Doch mit Flügelkämpfen hat Baerbock ohnehin noch nie etwas anfangen können. Auch weil sie einem kleinen Landesverband angehört, in dem Flügelpolitik keine Rolle spielt. 2009 wurde Baerbock, die in Potsdam wohnt, Chefin der Brandenburger Grünen. Als diese den Sprung in den Landtag schafften, machte sie sich mit ihrem Co-Vorsitzenden daran, die Parteistrukturen aufzubauen und zu professionalisieren. Ihnen beiden war klar, dass so etwas nur im Team funktionieren würde. Genau das könnte nun auch ihre Chance sein. Bei den Jüngeren, die mit den ideologischen Schlachten der Grünen-Gründergeneration nichts mehr anfangen können, hat Baerbock viele Fans.

Aufgewachsen ist sie auf dem Dorf in Niedersachsen. Politisch interessiert war sie schon als Kind: Ihre Eltern nahmen sie in den 1980ern mit zu Anti-Atomkraft-Demos, mit zehn Jahren begeisterte sie sich für Greenpeace, als Jugendliche wollte sie Kriegsreporterin werden. Parteipolitik war ihr damals fern, als Leistungssportlerin ging sie täglich zum Trampolinspringen. Baerbock studierte Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Völkerrecht in Hamburg und an der London School of Economics. Zu den Grünen kam sie durch ein Praktikum bei der Europaparlamentarierin Elisabeth Schroedter, für die sie später in Potsdam und Brüssel arbeitete. Am 1. Mai 2004 war sie dabei, als der damalige Außenminister Joschka Fischer mit seinem polnischen Amtskollegen auf der Oder-Brücke zwischen Frankfurt und Słubice die EU-Osterweiterung feierte. "Das war der Moment, in dem ich dachte, Politik kann echt was bewegen", sagt Baerbock. Sie selbst trat 2005 bei den Grünen ein, die sie seit 2013 im Bundestag vertritt.

Warum will sie es nun wissen?

Schon seit Längerem wird Baerbocks Name genannt, wenn es um höhere Posten geht. Trotzdem hat sie lange gerungen, ob sie sich als Parteichefin bewerben soll. Warum will sie es nun wissen?

Zwei Tage bevor sie ihre Kandidatur bekannt gibt, sitzt die Grünen-Politikerin in einem indischen Restaurant, Zeit für ein Gespräch über ihre politische Zukunft. "Mich nervt es, dass gerade der Eindruck entstehen könnte, auch bei den Grünen drehe sich bei den Spitzenposten alles nur um die Männer", sagt sie beim Mittagessen. "Ich will nicht, dass es bei den weiblichen Kandidaten nur darum geht, die Frau an der Seite von Mister X zu suchen." In den letzten Monaten hatten mehrere Kandidatinnen aus der jüngeren Generation abgewunken. Auch bei der Urwahl für die Spitzenkandidatur war Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt konkurrenzlos ins Rennen gegangen. "Es muss sich aber auch mal jemand trauen", sagt Baerbock.

Dabei hatte sie selbst eigentlich schon Nein gesagt, gerade mal sieben Wochen ist das her. In der letzten Oktoberwoche sitzt Baerbock in ihrem Bundestagsbüro, die Jamaika-Sondierungsgespräche mit Union und FDP haben vor wenigen Tagen begonnen. Baerbock gehört zum 14-köpfigen Verhandlerteam der Grünen, sie ist für Europapolitik und Klimaschutz zuständig. In einem Interview erklärt sie einmal mehr, warum aus ihrer Sicht der Kohleausstieg notwendig ist. Auch weil sie ihren beiden Töchtern, zwei und sechs Jahre alt, einen lebenswerten Planeten hinterlassen wolle. Im Anschluss sagt sie, dass sie sich übrigens entschieden habe: "Für mich kommt der Parteivorsitz nicht infrage."