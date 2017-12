Karl Lagerfeld ist zurück in seiner Heimatstadt Hamburg. In der Elbphilharmonie hat er seine neuen Kreationen für Chanel präsentiert. Dem ZEITmagazin und der deutschen Vogue hat Lagerfeld das einzige Interview vor seinem Auftritt gegeben. Christoph Amend, Chefredakteur vom ZEITmagazin, erzählt über das zweistündige Treffen mit Lagerfeld in Paris, welche Themen besprochen wurden und was er von Lagerfeld gelernt hat.

Die SPD berät auf ihrem an diesem Donnerstag beginnenden Parteitag darüber, ob sie mit der Union über eine neue große Koalition verhandeln soll. Intern sind die Sozialdemokraten ziemlich zerstritten. Lisa Caspari, Politikredakteurin bei ZEIT ONLINE, ist auf dem Parteitag dabei. Wir sprechen mit ihr über die Konflikte in der Partei und was Martin Schulz auf dem Parteitag erwarten kann.



Alle Folgen unseres Podcasts Was Jetzt? finden Sie auf unserer Themenseite.