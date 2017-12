Wie wollen wir betreut werden, wenn wir einmal alt und pflegebedürftig sind? Gut, natürlich. Und kompetent. Doch immer weniger Menschen wollen in den Pflegeberuf gehen, denn der ist schlecht bezahlt und die Arbeitsbedingungen sind oft ebenso schlecht. Warum ist das so? Wir sprechen mit Caterina Lobenstein, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT, die Pflegerin Heike Noe in ihrem Alltag begleitet hat.



US-Präsident Donald Trump hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt, er wird die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen lassen. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat als Reaktion zu einer neuen Intifada zur Befreiung Israels aufgerufen. Trump will sein Vorgehen eher als Schritt verstanden wissen, der Frieden in der Region bringen soll. Welche Auswirkungen Trumps Entscheidung auf den ohnehin schwierigen Nahost-Friedensprozess hat, erklärt Steffen Richter, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE.



Außerdem: Sie brauchen noch ein paar Musiktipps vor dem Wochenende? Wir hätten da ein paar Vorschläge.



