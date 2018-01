Immer weniger Angehörige von Ausländern aus Drittstaaten kommen über den Familiennachzug nach Deutschland. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion vor, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach reisten zwischen Januar und Ende November vergangenen Jahres 85.000 Familienangehörige ein. Im Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum noch 114.500 gewesen. In der Antwort werden dabei nicht nur anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte berücksichtigt, sondern auch alle anderen Familiennachzügler. Eine differenziertere Auswertung anhand des Ausländerzentralregisters ist laut Bundesinnenministerium nicht möglich.



Die Zahl der Visumsanträge zum Familiennachzug ist laut der Anfrage nicht gestiegen. 104.000 Visumsanträge für Familienangehörige wurden demnach zwischen Januar und Ende September 2017 gestellt. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 115.000. Stark gesunken ist im vergangenen Jahr die Zahl der staatlich geförderten freiwilligen Ausreisen. Nur 30.000 Migranten verließen Deutschland 2017 freiwillig, während es im Jahr zuvor noch 54.000 waren. Ende November lebten der Bundesregierung zufolge rund 230.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland – wobei es eine Dunkelziffer gibt, wie die Bundesregierung schreibt: "Die Bundesregierung hat bisher keine Schätzungen zur Zahl der Personen vorgenommen, die sich ohne Aufenthaltstitel oder Duldung und ohne Kenntnis der Behörden im Bundesgebiet aufhalten."

"Die Antwort der Bundesregierung offenbart, dass sie auch im Jahr 2018 noch nicht in der Lage ist, hinreichend konkrete Zahlen über Familiennachzug, minderjährige Flüchtlinge und Illegale vorzulegen", sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae zu den Zahlen.

In vielen Bundesländern stehen Flüchtlingsunterkünfte leer

Die rückläufigen Zahlen im Familiennachzug stehen im Zusammenhang mit den allgemein sinkenden Flüchtlingszahlen. So ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass in vielen Bundesländern Flüchtlingsunterkünfte leer stehen, was die Länder und Kommunen finanziell belastet. Flächenländer wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben demnach zum Teil dreimal so viele Plätze in Unterkünften zur Verfügung, wie tatsächlich belegt sind.

Die Bundesländer bauen zwar zunehmend die Zahl der Flüchtlingsunterkünfte ab. Gleichzeitig wollen sie aber nicht unvorbereitet sein, falls wieder eine große Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland kommt. So sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD): "Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass sich die Situation schlagartig verändert und wieder sehr viel mehr Flüchtlinge den Weg nach Deutschland finden."

Pistorius erwartet vom Bund, dass Migrationsbewegungen besser beobachtet und die Länder mit einer Art Frühwarnsystem rechtzeitig informiert werden, um eine Situation wie 2015 zu verhindern. Damals kam innerhalb weniger Monate eine große Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland – was Länder und Kommunen vor große Herausforderungen stellte.

Angespannter Wohnungsmarkt erschwert dauerhafte Unterbringung von Geflüchteten

"Wir haben keine Planungssicherheit", sagte Thüringens Integrationsminister Dieter Lauinger (Grüne). Diese würde den Ländern aber helfen, weil sie Unterkünfte vorhalten, die Geld kosten. Laut Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) muss sichergestellt sein, "dass wir nötigenfalls innerhalb weniger Wochen die Kapazitäten wieder deutlich erhöhen können".

Dauerhaft sollen Geflüchtete in regulären Wohnungen untergebracht werden, wofür die Kommunen zuständig sind. Hierbei gibt es aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes oft erhebliche Probleme. So leben etwa in Berlin immer noch rund 3.700 Flüchtlinge in Notunterkünften wie alten Kasernen- oder Bürogebäuden. Die Hauptstadt möchte ihre Notunterkünfte bis Ende 2018 durch modulare Unterkünfte ersetzen, in die später auch Studierende und andere Menschen mit wenig Geld einziehen können. Rund die Hälfte von insgesamt 60 geplanten Unterkünften sind bereits fertiggestellt. Engpässe bei der sogenannten Anschlussunterbringung melden auch Baden-Württemberg, Hessen und Bremen.