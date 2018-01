Wer in einer deutschen Stadt eine Wohnung sucht, kann leicht verzweifeln. Was steckt hinter den immer weiter steigenden Immobilienpreisen? Laut einer Auswertung im Auftrag der ZEIT kam bei großen Immobiliendeals im vergangenen Jahr jeder zweite Euro von Kapitalgebern aus dem Ausland. Kaufen ausländische Immobilienhaie deutsche Innenstädte leer? Darüber sprechen wir mit Felix Rohrbeck, Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT.

Und wie hat sich eigentlich die Stimmung in Ohio verändert, seit Donald Trump Präsident ist? Ohio ist traditionell ein Swing State, also einer, in dem mal Republikaner, mal Demokraten gewinnen. 2016 hat Trump die Wahl gewonnen. Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei ZEIT ONLINE, ist seit Anfang des Jahres in Ohio unterwegs. Wir sprechen mit ihr über ihre Eindrücke.



Außerdem: Kommt die Audiokassette zurück?



