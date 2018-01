Angela Merkel hat mittlerweile die Interpretation über ihr Handeln verloren, das aber ist essenziell für den Erwerb von Macht in der Politik. Das hat die ZEIT-Ressortleiterin im Hauptstadtbüro, Tina Hildebrandt, anhand einiger Ereignisse beobachtet. In der neuen Ausgabe der ZEIT beschreibt sie Merkels Machtverlust detailliert, im Podcast redet sie darüber.

Außerdem besprechen wir das, neben einer fehlenden Regierung, größte Streitthema des neuen Jahres: den Familiennachzug von Flüchtlingen. Ferdinand Otto, Politikredakteur bei ZEIT ONLINE, hat den Überblick behalten, wer mit welchen Zahlen hantiert und welche Partei sich in den Sondierungsgesprächen bei diesem Thema durchgesetzt hat.



Und: Deniz Yücel sitzt noch immer in Haft in der Türkei. In einem Interview mit der dpa sagte er nun, er würde sich über Post freuen. Schreiben Sie ihm doch, die Kollegen der Welt leiten das weiter: schreibdeniz@weltn24.de

