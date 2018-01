Sehr viel Schnee und hohe Temperaturen: Die Lawinengefahr in Skigebieten in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und Italien so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr. Kann man trotzdem unbesorgt in den Skiurlaub fahren? Linda Fischer, ZEIT-ONLINE-Volontärin im Ressort Wissen, hat mit einem Lawinenexperten gesprochen. Sie sagt uns, wie groß die Gefahr wirklich ist und was man im Notfall tun sollte.

Angeblich bis zu einer halben Million Euro hätte der Attentäter mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verdienen können, wäre sein Plan aufgegangen: Er hatte Optionsscheine gekauft und so auf den Absturz der Dortmund-Aktien gewettet, den er dann im April 2017 mit dem Bombenanschlag auf den Bus herbeiführen wollte. Im Prozess gegen den Attentäter sollen heute die BVB-Spieler Marc Bartra und Pierre-Emerick Aubameyang aussagen. Interessant am Fall ist die Verteidigungsstrategie, die uns Christian Spiller, verantwortlicher Sportredakteur bei ZEIT ONLINE, erklärt. Und wir wollen wissen, was so ein Börsengang mit einem Fußballverein macht, besonders in Zeiten wie diesen, wenn es spielerisch nicht gut läuft.

Außerdem im Podcast: In Berlin wird heute der Golden-Blogger-Preis verliehen. Unter den Nominierten sind auch Christian Lindner und Mats Hummels.

