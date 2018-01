Seit Sonntag sondieren die Unionspolitiker wieder, diesmal sitzt die SPD mit am Tisch und diesmal soll es unbedingt klappen. Schon Ende der Woche soll feststehen, ob wir eine neue Große Koalition in Deutschland bekommen. ZEIT ONLINE-Politikredakteurin Lisa Caspari beobachtet für uns die Sondierungsgespräche. Wir sprechen mit ihr im Podcast darüber, was diesmal alles anders laufen soll als bei den misslungenen Jamaika-Sondierungen.



China hat seinen Beschluss wahr gemacht, keinen minderwertigen Plastikmüll mehr aus Europa zu importieren. Marlies Uken, die stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von ZEIT ONLINE, hat sich mit dem Thema befasst. Wir sprechen mit ihr darüber, wo der deutsche Müll jetzt hinkommt, und warum Chinas Beschluss eine Chance für unser Müllsystem ist.

Außerdem: Die Wintervögel sind zurück in deutschen Gärten.



Alle Folgen unseres Podcasts Was Jetzt? finden Sie auf unserer Themenseite.