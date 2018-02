Ja oder nein zur großen Koalition? Die rund 460.000 SPD-Mitglieder stimmen zurzeit darüber ab, ob es tatsächlich zu einer Neuauflage des Regierungsbündnisses mit der Union kommen wird. Bis zum 2. März läuft der Mitgliederentscheid, am 4. März soll ausgezählt werden. Dass die SPD in dieser Frage gespalten ist, zeigte sich schon bei ihrem Parteitag im Januar. Damals stimmte nur eine knappe Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Auch die Abstimmung über den nun ausgehandelten Vertrag könnte also knapp ausfallen.



Die 463.723 Mitglieder der SPD dürfen nun über den von Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Zur Information der Mitglieder wird er auch in der Parteizeitung vorwärts abgedruckt, die in einer Extraausgabe am 17. Februar vorliegen soll.

Am 20. Februar bekommen die Mitglieder dann die Briefwahlunterlagen. Annahmeschluss für das Votum ist der 2. März um 24 Uhr, bis dahin müssen die Briefe im Postfach des Willy-Brandt-Hauses liegen. Die SPD rät ihren Mitgliedern daher, die Briefe drei Tage vorher abzuschicken. Am 4. März soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Werbephase Die Parteiführung wird auf sieben Regionalkonferenzen in ganz Deutschland für ein neues Bündnis mit der Union werben. Den Anfang macht am 17. Februar eine Veranstaltung im Raum Niedersachsen/Bremen, am 18. Februar wird in Nordrhein-Westfalen getagt, die letzte Regionalkonferenz findet am 25. Februar in Bayern/Baden-Württemberg statt.

Die Veranstaltungen sollen nicht öffentlich sein, alle Parteimitglieder können kommen.

. Parallel werben die Gegner einer großen Koalition auf ihren eigenen Veranstaltungen. Juso-Chef Kevin Kühnert plant Auftritte in mindestens sieben verschiedenen Städten. Die Auftritte der Jusos sind presseöffentlich.

Die rund 2.300 Parteimitglieder mit Wohnsitz im Ausland dürfen online abstimmen. Dies soll auch ein Testlauf für spätere Mitgliedervoten werden, bei denen dann alle Parteimitglieder ihre Stimme über das Internet abgeben könnten. Auszählung Die Auszählung der Stimmen beginnt am 3. März und soll sich bis in die Nacht zum 4. März hinziehen. Rund 120 Helfer, die ihre Handys abgeben müssen, sollen in der Berliner Parteizentrale die Stimmzettel auszählen. Die Helfer sollen von den Bundesländern benannt werden, die Parteiführung wirbt um eine bunte Mischung vom kritischen Juso bis zum Groko-Freund.

Eigens für das Öffnen der Briefe werden zwei "Hochleistungsschlitzmaschinen" in die Parteizentrale geschafft.

Schon 2013 hatte die SPD ihre Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Damals beteiligten sich 78 Prozent der SPD-Mitglieder an dem Votum. Der Vertrag wurde mit drei Vierteln der Stimmen gebilligt, ein Viertel lehnte ihn ab

ZEIT ONLINE hat SPD-Mitglieder dazu aufgerufen, ihre Beweggründe bei der Abstimmung für oder gegen eine erneute große Koalition darzulegen. Knapp 300 Antworten erhielten wir auf die Frage: "Genossinnen und Genossen, wie werden Sie abstimmen?" Diese Stimmen sind nicht repräsentativ. Trotzdem spiegeln sie die Debatten, die derzeit an der SPD-Basis geführt werden. Als wir den Aufruf starteten, wollte Martin Schulz noch Außenminister werden, was in besonders vielen Beiträgen kritisiert wurde. Mittlerweile verzichtete Schulz auf ein Regierungsamt, weshalb wir diese Beiträge nicht berücksichtigt oder entsprechend gekürzt haben.

Viele neue Mitglieder haben geantwortet

Auffällig ist, dass sich vor allem jüngere Genossinnen und Genossen gegen die große Koalition aussprachen. Unter den Befürworterinnen fanden sich eher ältere Mitglieder, die weniger aus Begeisterung denn aus Pragmatismus für eine neue große Koalition plädieren.



Unter denen, die sich bei ZEIT ONLINE gemeldet haben, waren auch viele, die erst zu Jahresbeginn in die SPD eingetreten sind. Allerdings handelte es sich bei ihnen nicht nur um Gegner, sondern auch um Befürworter der großen Koalition. Nicht alle von ihnen sind also dem Aufruf der Jusos "Tritt ein, sag nein" gefolgt. Einige wollen vielmehr das Gegenteil erreichen.



