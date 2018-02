Sogar ins Café nehmen viele US-Amerikaner ihre Waffen mit. Daran wird auch das jüngste Massaker in Florida nichts ändern. Und höchstwahrscheinlich werden weitere Vorfälle folgen. Diese amerikanische Realität ist ein selbst verschuldeter Albtraum, sagt Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei ZEIT ONLINE.



In New York geht heute die Fashion Week zu Ende. Was zeigen Designer in Zeiten von #MeToo? Und ändert die Sexismusdebatte den Blick auf Models auf den Laufstegen? Wir sprechen darüber mit Carmen Böker, Redakteurin beim ZEITmagazin ONLINE.



Und erinnern Sie sich noch an die Bravo Hits? Der Sampler ist seit den 1990ern ein Verkaufsschlager. Heute kommt tatsächlich die 100. Ausgabe raus.



