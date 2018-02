Das Deutsche Jugendinstitut hat untersucht, wie es um die Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen steht. Die Ergebnisse liegen ZEIT ONLINE und der ZEIT exklusiv vor. Es wurden rund 7.500 Schulen befragt, rund 1.500 Schulen antworteten. Nur 13 Prozent aller befragten Schulen haben bis heute ein umfassendes Schutzkonzept entwickelt. Jahre nach den Missbrauchsskandalen am Berliner Canisius-Kolleg und an der Odenwaldschule hat das System Schule wenig verändert. Darüber sprechen wir im Podcast mit Karsten Polke-Majewski, Ressortleiter Investigativ/Daten bei ZEIT ONLINE.



In Südkorea gehen am Wochenende die Olympischen Spiele zu Ende. Wer keine Medaillenentscheidung verpassen will, muss bis Sonntag noch früh den Wecker stellen. Oliver Fritsch und Fabian Scheler aus dem Sportressort von ZEIT ONLINE haben die vergangenen zwei Wochen quasi alles am Fernseher verfolgt, was es so zu sehen gab und wie sich Eurosport im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen präsentiert hat.



Außerdem wollen wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie unsere Podcasts finden. Welche Formate gefallen Ihnen besonders gut, wann hören Sie uns und wo? Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen.

