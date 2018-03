Wie reagieren die großen Wirtschaftsmächte auf US-Präsident Trumps Einfuhrzölle? Davon hängt vieles ab. Einige Ökonomen sprechen sogar schon von einem drohenden weltweiten Handelskrieg. Was das bedeuten könnte und was Trump mit seiner protektionistischen Wirtschaftspolitik bezweckt, erklärt Marcus Gatzke, Leiter des Ressorts Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei ZEIT ONLINE, im Nachrichtenpodcast.

Den CEO der Deutschen Bank, John Cryan, beschreiben viele Journalisten als eher grummeligen Zeitgenossen. ZEIT-ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner hat ihn während des Technikfestivals South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, in einer kleinen Bar vor Publikum interviewt. Cryan war gut gelaunt, humorvoll und hat ganz nebenbei Details über die Bonuszahlungen der Deutschen Bank verraten, die die Finanzwelt ziemlich überrascht haben. Wir sprechen mit Jochen Wegner über die Begegnung. Es gibt auch was zu lachen.



Außerdem geht es um nackte Brüste.



