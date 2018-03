Am 16. März hätte die Aussetzung des Familiennachzugs enden sollen, nach Beschluss des Bundestags läuft sie aber weiter. Für viele Flüchtlinge in Deutschland ist das ein Alptraum – so auch für Amal. Sie ist aus Ostghuta geflohen, ihre vier Kinder leben nun bei der Großmutter in Damaskus. Was diese Situation für Amal bedeutet, erzählt Elisabeth Kagermeier aus dem Gesellschaftsressort von ZEIT ONLINE.



Lustlosigkeit in Langzeitbeziehungen, Ekel vor Oralsex – in der neuen Sexkolumne Schlafzimmerblick bespricht die Sexualtherapeutin Angelika Eck die Probleme von ZEIT-ONLINE-Leserinnen und -Lesern. Bei Was jetzt? verrät sie, worum sie sich im echten Leben kümmert und wie sie Ihnen helfen kann. Wenn Sie auch eine Frage für Angelika Eck haben, schreiben Sie ihr auf schlafzimmerblick@zeit.de.

Außerdem im Podcast: Am Wochenende feiern Kurden das alte persische Neujahrsfest Newroz. Da ist nämlich kalendarischer Frühlingsbeginn. Das Fest wird traditionell mit Musik und einem Sprung über ein Freudenfeuer gefeiert – und politischen Demonstrationen.



