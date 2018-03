Russland hat seinen Präsidenten gewählt. Wladimir Putin, der seit fast 20 Jahren die Geschicke Russlands lenkt, bleibt weitere sechs Jahre an der Macht – was niemanden überraschen dürfte. Zwar standen den fast 110 Millionen Wahlberechtigten acht Kandidaten zur Wahl, aber Wahlfreiheit lässt sich auch inszenieren. Was im In- und Ausland von einer vierten Amtszeit Wladimir Putins zu erwarten ist, erklärt Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT.



Wer die Welt verändern will, muss sich und seine Ideen mitteilen! Vor allem junge Leute scheinen mitgestalten zu wollen, das zeigen etwa die steigenden Parteieintrittszahlen. Und auch ZEIT ONLINE möchte dafür eine Plattform bieten: Im Mai findet bereits zum dritten Mal das Festival Z2X statt. In München, Hamburg und Frankfurt am Main kommen junge Köpfe mit frischen Ideen zusammen, um sich zu vernetzen und gemeinsam Projekte zu entwickeln. ZEIT-ONLINE-Vizechefredakteurin Maria Exner sagt, warum es sich für Erfinderinnen, Start-up-Gründer, Wissenschaftlerinnen, Flüchtlingshelfer und Visionäre unter 30 lohnt, mitzumachen.

