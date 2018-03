Mindestens 27 Fraktions- und Abgeordnetenmitarbeiter der AfD im Bundestag haben einen rechtsradikalen bis rechtsextremen Hintergrund. Darunter sind auch Anhänger der NPD oder der verbotenen Organisation Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), wie das Investigativressort von ZEIT ONLINE herausfand. In unserem Nachrichtenpodcast besprechen wir mit ZEIT-ONLINE-Investigativjournalist Kai Biermann, warum die AfD-Abgeordneten diese Menschen einstellen und ob sie ein Sicherheitsrisiko im Bundestag darstellen.



Die Präsidentenwahl in Russland hatte wenig mit einer freien, demokratischen Wahl zu tun. Viele Russen sehen das allerdings anders. Wir sprechen darüber mit der Auslandskorrespondentin Alice Bota in Moskau. Sie erklärt außerdem die russische Sicht auf den Giftgasanschlag auf einen russischen Ex-Spion in der Nähe von London.



Außerdem: Auf saudischen Goldmärkten fehlen die Arbeitskräfte – denn die müssen seit Kurzem Einheimische sein.