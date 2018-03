Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden, 60 Tage haben die deutschen Behörden Zeit, um über das Auslieferungsgesuch Spaniens zu befinden. Dort droht dem ehemaligen Präsidenten des katalanischen Regionalparlaments eine Haftstrafe. Die spanische Regierung hat in der vergangenen Woche ein Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere separatistische Politiker und Aktivisten aus Katalonien eröffnet: Spanien wirft ihnen Rebellion, Veruntreuung und Ungehorsam vor. Lisa Caspari ist Politikredakteurin bei ZEIT ONLINE, sie war zuletzt während der Regionalwahlen im Dezember in Spanien und berichtet regelmäßig über den Konflikt zwischen Madrid und Barcelona. Sie erklärt, was die Festnahme von Puidgemont für das Verhältnis zwischen Spaniern und Katalanen bedeuten kann.



Seit einem Jahr haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf ZEIT ONLINE nicht nur die Möglichkeit, sich zu informieren, sondern auch die Option, uns etwas sehr persönliches mitzuteilen: wie es Ihnen geht. Mehr als 1,5 Millionen Nutzer haben diese Frage mittlerweile beantwortet. Warum wir das machen und wie es unseren Userinnen und Usern geht, erläutert Philip Faigle, der das Ressort #D18 bei ZEIT ONLINE leitet. Und er verrät, zu welchem Zeitpunkt im vergangenen Jahr Sie die schlechteste Laune hatten.

Außerdem im Podcast: Heino. Der pflegt seit 50 Jahren das nationale Musikerbe. Jetzt ist der Schlagersänger auch Heimatbotschafter und verschenkt Platten von sich, auf denen er auch Stücke darbietet, die im Liederbuch der SS enthalten sind. Ein Skandal?

