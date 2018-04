Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das UNHCR-Abkommen zur Umsiedlung afrikanischer Einwanderer ausgesetzt. Natanjahu schrieb auf seiner Facebook-Seite, er wolle die Bedingungen der Vereinbarung mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk "überdenken". Damit wolle er die Kritik an der Übereinkunft eingehen. So schrieb Netanjahu, dass er sich zunächst mit Bewohnern aus dem Süden Tel Avivs treffen werde. Danach werde es eine erneute Bewertung des Plans geben.

Anwohner aus Tel Aviv, wo viele der Flüchtlinge leben, hatten sich über den UNHCR-Deal beschwert. Nach einem Bericht der Zeitung Haaretz war der Plan zudem von Mitgliedern der rechts-religiösen Regierung Netanjahus kritisiert worden.

Wenige Stunden zuvor hatte Netanjahu in einer Fernsehansprache erklärt, dass Israel sich mit dem UN-Flüchtlingswerk UNHCR darauf geeinigt habe, mindestens 16.250 in Israel lebende Afrikaner in westliche Staaten umzusiedeln. Demnach werde Israel für jeden Migranten, der das Land verlasse, einem anderen Einwanderer einen "vorübergehenden Aufenthaltsstatus" gewähren.

16.000 Flüchtlinge sollen umgesiedelt werden

In einer Mitteilung bestätigte der UNHCR, dass in den kommenden fünf Jahren etwa 16.000 sudanesische und eritreische Flüchtlinge in andere Staaten umgesiedelt werden sollen. Infrage kommen dazu den Angaben nach etwa Patenschaften, Ressettlement-Programme, Familienzusammenführungen sowie Arbeits- und Ausbildungsvisa für Ausländer. Welche Länder die Migranten aufnehmen, müsse noch festgelegt werden.

Israel zufolge sollten Staaten wie Deutschland, Kanada und Italien Flüchtlinge aufnehmen. Allerdings hieß es aus UN-Kreisen, dass der UNHCR keine entsprechenden Abkommen mit diesen Ländern geschlossen habe. Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass ihm keine konkrete Anfrage bekannt sei, in Israel lebende Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Dennoch werde Deutschland seinen humanitären Verpflichtungen auch durch die Aufnahme solcher Flüchtlinge "immer umfassend nachkommen und wird das auch in Zukunft tun", so das Ministerium. Nach Angaben der Deutschen Botschaft wurden zwischen 2014 und 2018 rund 9.600 Flüchtlinge im Rahmen von UNHCR-Programmen in Deutschland aufgenommen.

Derzeit leben 42.000 afrikanische Flüchtlinge in Israel

Nach Angaben des israelischen Innenministeriums leben derzeit rund 42.000 afrikanische Einwanderer in Israel. Anfang Januar hatte die Regierung einen Plan verabschiedet, wonach Tausende illegal eingereiste Afrikaner das Land bis Ende März verlassen sollten – hierfür wurden ihnen Geldprämien in Aussicht gestellt. Wer sich weigert, sollte festgenommen werden. Betroffen waren vor allem Eritreer und Sudanesen, in deren Herkunftsländern die Menschenrechte massiv verletzt werden.

Viele Betroffene waren nach Verkündung der Pläne in den Hungerstreik getreten. Das UNHCR äußerte Bedenken an dem Plan. So habe Israel rechtliche Verpflichtungen, Flüchtlinge zu schützen. Auch Holocaustüberlebende, jüdische Geistliche und Piloten kritisierten das Vorhaben und riefen die Regierung auf, Abstand von den Plänen zu nehmen. Mehrfach hatten auch Tausende Israelis gegen die Abschiebung der Flüchtlinge demonstriert.