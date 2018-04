EU-Bürger sollen nach Plänen der EU-Kommission leichter als bisher gegen große Unternehmen klagen können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf präsentierte die europäische Justizkommissarin, Věra Jourová, in Brüssel. Geschädigte Verbraucher sollen demnach durch Sammelklagen einfacher zu ihrem Recht kommen.

Laut den Gesetzesplänen der Kommission sollen Verbraucherverbände oder ähnliche Institutionen künftig in der gesamten EU stellvertretend für Geschädigte auf Unterlassung oder Schadenersatz klagen können. Verbraucherverbände, die diese Klagen einreichen können, müssen ihre Finanzierung offenlegen und dürfen nicht profitorientiert arbeiten. Für die Zulassung der Verbraucherverbände wären die EU-Mitgliedstaaten zuständig, die auch bei der Gestaltung der Regeln Spielraum hätten. Die Justizkommissarin Jourová teilte mit, das neue Gesetz solle nicht zu einer Klagewelle führen, wie sie in den USA möglich sei. Es gehe nicht um mehr Geschäfte für Anwälte, sondern um Fairness. Deshalb sollen keine Anwaltskanzleien, sondern Verbraucherverbände die Klagen erheben. "Wir wollen dafür sorgen, dass EU-Bürger ihre Rechte in Anspruch nehmen können. In einer globalisierten Welt, in der Großunternehmen einen riesigen Vorteil gegenüber den einzelnen Verbrauchern haben, müssen wir wieder Chancengleichheit herstellen", sagte Jourová.



Konsequenz aus VW-Abgasskandal

Sollte der Vorschlag der EU-Kommission umgesetzt werden, wäre es mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals eine weitreichende Konsequenz für Verbraucher in der EU. Bisher gibt es nur in wenigen Ländern der EU vergleichbare Sammelklagen, etwa in Spanien, Frankreich und Italien. Deutschland plant die Einführung einer Musterfeststellungsklage, die ein ähnliches Ziel verfolgt, für Verbraucher aber komplizierter ist als der EU-weite Vorschlag. Die deutschen Pläne sehen vor, dass ein Gericht erst grundsätzlich klären muss, ob ein Unternehmen ein Verschulden trifft. Danach müssten Verbraucher selbst klagen.

Laut Vorschlag der EU-Kommission sollen Verbraucherverbände in bestimmten Fällen auch Schadenersatzansprüche einklagen können. Die Kommission plant bei unlauteren Geschäftspraktiken Strafen von vier Prozent des Jahresumsatzes. Die EU-Staaten könnten auch höhere Auflagen verhängen. Voraussetzung dafür sei, dass der Schaden in den Einzelfällen vergleichbar und die Identität und die Zahl der betroffenen Kunden bekannt sind. Verbraucherschützer hatten das vor allem nach dem Dieselskandal bei Volkswagen und Flugstreichungen bei Ryanair gefordert.

Außerdem soll das Gesetz für mehr Transparenz bei Online-Käufen sorgen. Wer beispielsweise auf Ebay oder Amazon einkauft, soll besser informiert werden, ob er Geschäfte mit einem Händler oder einer Privatperson macht – danach richten sich schließlich die Rechte des Verbrauchers. Dazu soll kenntlich gemacht werden, ob ein Anbieter für eine prominente Anzeige seines Angebots zahlt. Bei kostenlosen Diensten wie sozialen Netzwerken oder Mail-Zugängen sollen Verbraucher künftig das Recht haben, zwei Wochen nach Vertragsabschluss davon zurückzutreten.

"Das Machtgefälle zwischen Großunternehmen und Verbrauchern wird in Europa ein Stück kleiner", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Auch SPD-Politiker begrüßten den Vorschlag. Verbraucherschützer bewerten die Ideen aus Brüssel ebenfalls positiv. Der "Papiertiger des Verbraucherrechts" bekomme endlich "Zähne", teilte der europäische Verbraucherschutzverband BEUC mit.



Europäische Unternehmen sehen die Einführung der Sammelklagen dagegen kritisch. "Es gibt keinen Grund für uns, das amerikanische Sammelklagensystem zu kopieren, in dem Ansprüche ohne Verbrauchermandat vorgebracht werden können", sagte der Geschäftsführer des europäischen Unternehmerverbands Business Europe, Markus Beyrer. Auch der deutsche Industrieverband BDI lehnt das neue Gesetz ab.



Die EU-Kommission hatte schon im Jahr 2013 den Regierungen der EU empfohlen, Sammelklagen einzuführen. Damals hatten viele EU-Staaten den Vorschlag ignoriert. Wenn das EU-Parlament und der Rat der EU nun mehrheitlich den neuen Regeln zustimmen, wird aus den Plänen nun eine europaweites Gesetz.