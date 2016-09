14/18

13. Juni 2007: Anders als sieben Jahre zuvor, als er dem Hinterbänkler Mosche Katzav unterlag, gelang Peres an diesem Tag der Schritt an die Spitze des Staates. An der Seite des damaligen Regierungschefs Olmert nimmt er in der Knesset die Wahl zum Staatspräsidenten an.