Die Zeit von Dilma Rousseff als brasilianische Präsidentin ist vorbei. Mit einer Zweidrittelmehrheit stimmten die Mitglieder im Senat wie erwartet für die endgültige Absetzung der bereits suspendierten Politikerin. Ihren Posten nimmt nun Michael Temer ein, der seit Mai interimistisch an die Stelle von Rousseff gerückt war.

Nach einer stundenlangen letzten Debatte im Senat, bei der eine Reihe von Gegnern und Anhängern der sozialistischen Politikerin das Wort ergriffen, war die entscheidende Abstimmung erneut verschoben worden. In der zum Tribunal umfunktionierten Kongresskammer hatte zunächst die Vertreterin der Anklage, die Juraprofessorin Janaina Paschoal, das Wort ergriffen. Sie warf Rousseff eine Verletzung ihrer Amtspflichten vor, indem sie die Haushaltszahlen massiv geschönt habe. Deren Anwalt José Eduardo Cardozo wiederum bezeichnete die Anschuldigungen in seiner Verteidigungsrede als Farce. Von der Geschichte werde seine Mandantin eines Tages freigesprochen.



Rousseff selbst hatte am Montag die Gelegenheit bekommen, dem Senat ihre Sicht der Dinge darzulegen. Mit einem kämpferischen Auftritt wies sie die Vorwürfe zurück und warf ihren politischen Gegnern erneut vor, sie begingen durch ihre Verdrängung aus dem höchsten Staatsamt einen Putsch. Sie habe die Verbrechen, die ihr "zu Unrecht zur Last gelegt" werden, "nicht begangen", sagte sie in ihrer 45-minütigen Verteidigungsrede.

"Fürchte nur noch den Tod der Demokratie"

Die 68-Jährige bewahrte fast durchgängig die Fassung, ihre Stimme drohte jedoch zu versagen, als sie auf die erlittene Folter unter der Militärdiktatur in den siebziger Jahren und auf den Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs zu sprechen kam. "Zweimal habe ich das Gesicht des Todes aus der Nähe gesehen", sagte Rousseff. "Heute fürchte ich nur noch den Tod der Demokratie, für die viele von uns gekämpft haben."

Vor sechs Jahren war die einstige marxistische Staatsfeindin als erste Frau an die Spitze des südamerikanischen Riesenlands gerückt. Durch Akribie und Fleiß hatte sie sich zuvor im Kabinett des populären Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva hochgearbeitet, war von ihm als Nachfolgerin auserkoren und galt auch vielen Brasilianern als neue Lichtgestalt im höchsten Staatsamt.

Doch hielt der Glanz nicht lange. Schon in ihrer ersten Amtszeit gab es Massenproteste. Die teure Fußballweltmeisterschaft, die stagnierende und allmählich in eine Rezession abrutschende Wirtschaft, die harten Lebensbedingungen trieben große Teile der Bevölkerung gegen die Präsidentin auf die Straßen. Hinzu kam eine gewaltige Korruptionsaffäre um den staatlichen Ölkonzern Petrobras, dessen Aufsichtsrat Rousseff von 2003 bis 2010 leitete. Sie war offenbar in die Schmiergeldzahlungen nicht direkt involviert. Politisch beschädigt hat sie die Affäre dennoch.

Acht Jahre kein politisches Amt

Gleichwohl schaffte sie 2014 knapp ihre Wiederwahl, in der Stichwahl setzte sich die Kandidatin der Arbeiterpartei mit 51,6 Prozent gegen den Liberalen Aécio Neves durch. Der Niedergang Rousseffs in den Umfragewerten beschleunigte sich jedoch. Die Vorwürfe der Haushaltsmanipulation und der Verletzung ihrer Amtspflichten – die Rousseff bestreitet – verwandelten sich in der öffentlichen Debatte zum allgemeinen Vorwurf des Missmanagements.

Im vergangenen Sommer dann sank ihre Zustimmungsrate auf knapp acht Prozent. Ihr wichtigster Koalitionspartner, die Partei PMDB ihres Stellvertreters Michel Temer, kündigte das Regierungsbündnis im März auf. Die Zusammenarbeit mit dem Kongress kam praktisch zum Erliegen, das ganze Land wirkte wie gelähmt – und das kurz vor den ersten Olympischen Sommerspielen in einem südamerikanischen Land.

Anfang Mai schließlich wurde Rousseff vom Parlament für zunächst 180 Tage ihres Amtes enthoben und ihr politisches Schicksal in die Hände von 81 Senatoren gelegt. Die einstige Lichtgestalt der brasilianischen Linken darf nun acht Jahre lang kein öffentliches Amt bekleiden. Ihre Absetzung heißt zugleich das Ende der 13-jährigen Herrschaft ihrer Arbeiterpartei (PT). Das Schicksal des Landes, das unter unzähligen wirtschaftlichen und politischen Krisen leidet, bestimmt nun die Regierung ihres ehemaligen Verbündeten und jetzigen Erzfeinds Michel Temer. Auch gegen den 78-Jährigen könnte ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden – wegen der Verwicklung in Korruptionsaffären.