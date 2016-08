Mehr als zwei Monate sind seit dem EU-Votum der Briten vergangen. Viel passiert ist in Sachen Brexit seitdem nicht. Das soll sich nun ändern: Beim ersten Treffen seit der Sommerpause hat Premierministerin Theresa May ihr Kabinett in ihrem offiziellen Landsitz in Chequers in Buckinghamshire darauf eingeschworen, sich an die Arbeit zu machen.

"Wir werden uns die nächsten Schritte anschauen, die wir unternehmen müssen. Wir werden auch die Möglichkeiten betrachten, die sich uns jetzt eröffnen, wenn wir eine neue Rolle Großbritanniens in der Welt schmieden", sagte May in dem holzvertäfelten, reich verzierten Konferenzraum, als sie das Treffen eröffnete. Sie wiederholte ihre Kernaussage, die sie unmittelbar nach ihrer Ernennung zur Premierministerin im Juli getroffen hat: "Brexit bedeutet Brexit, und wir werden ihn zu einem Erfolg machen." Und sie bekräftigte, dass es weder ein zweites Referendum geben werde noch Versuche, "über die Hintertür" in der EU zu bleiben.

Zu ihrer Linken saß Außenminister und Brexit-Vorkämpfer Boris Johnson. Der nickte zunächst hin und wieder pflichtbewusst, schweifte dann aber mit seinem Blick in die Ferne ab, als ob er sich langweile. May sprach zu diesem Zeitpunkt kurz über die Sozialreformen, die sie ebenfalls bereits bei ihrer Antrittsrede in Aussicht gestellt hat, und darüber, dass Großbritannien ein Land werden müsse, "das für alle funktioniert". May erinnerte ihre Minister daran, dass dies "ein wirklich sehr bedeutsamer Moment für das Land" sei. Dann wurden die Journalisten, Fotografen und Kameraleute aus dem Konferenzraum gescheucht.

Einzigartige Lösung zur Begrenzung der Einwanderung

Im Vorfeld des Treffens berichteten britische Medien, May habe ihren Ministern für die Sommerpause aufgetragen, detaillierte Pläne aufzustellen, aus denen hervorgeht, wie sich ihr jeweiliges Ministerium in das Brexit-Prozedere einbringen könne. Das war auch als Ruf zur Ordnung zu verstehen: Der Großteil ihrer Minister hatte sich im Vorfeld des Volksentscheids – genau wie May selbst – für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Diese Pläne sollten bei dem Treffen in Chequers vorgestellt werden.

Am späten Nachmittag wurden erste Ergebnisse des Treffens bekannt gegeben. Darin hieß es unter anderem: "Die Minister waren sich einig, dass wir die Gelegenheit des Brexit ergreifen sollten, um Großbritanniens Platz in der Welt als große Handelsnation zu bestätigen, Unternehmertum zu fördern und eine langfristige Vision für das Land darzulegen." Die Regierung werde Schritte ergreifen, um die Produktivität und das Wirtschaftswachstum zu erhöhen und die industrielle Entwicklung im gesamten Land voranzutreiben.

Eine zweite, später veröffentlichten Erklärung wurde konkreter: Bei einem Treffen, an dem zunächst nur der Kern von Mays Kabinett teilgenommen hat, hätten sich die Minister darauf verständigt, dass die Austrittsverhandlungen mit der EU ohne die Zustimmung des Parlaments in Gang gesetzt werden sollten. Zudem solle es eine "einzigartige" Lösung für Großbritannien geben, bei der die Einwanderung begrenzt werden "müsse". Zugleich solle es aber auch ein "positives Ergebnis" für diejenigen geben, die mit Gütern und Dienstleistungen Handel treiben möchten – eine sehr schwache Formulierung. Die Kontrolle der Zuwanderung hat nun offenbar Vorrang vor einem Zugang zum europäischen Binnenmarkt.

Hinsichtlich Schottland, Wales und Nordirland hieß es, Brexit solle "für alle funktionieren". Die Regierung in London werde aber alleine die Rahmenbedingungen setzen und darüber entscheiden, wann Artikel 50 aktiviert wird. Das dürfte gerade im EU-freundlichen und Brexit-unglücklichen Schottland schon bald die Rufe nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum lauter werden lassen.