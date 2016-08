Acht Monate vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich tritt Wirtschaftsminister Emmanuel Macron zurück. Der Jungstar der Regierung von Staatschef François Hollande kündigte seinen Rücktritt vor Mitarbeitern an, wie aus seinem Ministerium in Paris verlautete. Demnach will er noch am Nachmittag seinen Rücktritt einreichen, wie auch mehrere französische Medien berichtet hatten.



Seit Monaten gibt es Spekulationen über diesen Schritt des 38-Jährigen. Ihm werden nämlich selbst Ambitionen auf eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr nachgesagt. Bislang hat Macron die nachgesagten Ambitionen zwar nicht eindeutig bestätigt, mit zweideutigen Äußerungen und Auftritten aber immer wieder angeheizt.

Der frühere Investmentbanker und Hollande-Berater war vor zwei Jahren überraschend zum Wirtschaftsminister ernannt worden und verfolgte eine unternehmerfreundliche Reformpolitik, mit der er wiederholt beim linken Flügel der sozialistischen Regierungspartei angeeckt war. Im April gründete der parteilose Minister dann seine eigene politische Bewegung "En marche!".