Ab Mitternacht (Ortszeit) sollen die Waffen in Kolumbien nach über 50 Jahren Konflikt dauerhaft niedergelegt werden. Nach der Einigung auf einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung haben die Farc-Rebellen einen endgültigen Waffenstillstand verkündet. Dieser trete in der Nacht zu Montag in Kraft, teilte Farc-Chef Rodrigo Londoño alias Timochenko am Sonntag mit.

Das sei die wichtigste Ankündigung seines Lebens "gegenüber Kolumbien und der Welt". Er ordnete für alle der noch rund 8000 Farc-Kämpfer die Waffenruhe an. Bereits am Freitag hatte Präsident Juan Manuel Santos erklärt, dass das Militär Attacken auf die Farc ab Montag einstellen werde.



In fast vierjährigen Verhandlungen hatten sich die Regierung und die Farc auf eine Landreform, die künftige politische Teilhabe der Rebellen, neue Ansätze im Kampf gegen den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer verständigt. Das Volk muss dem Friedensvertrag am 2. Oktober noch zustimmen.

Experten rechnen mit Wirtschaftswachstum

Umstritten ist eine Sonderjustiz, die auch für schwere Verbrechen eine Haftstrafe von maximal acht Jahren vorsieht. Daher ist ein "Ja" in dem Referendum nicht garantiert. Zugleich war das Land nach über 220.000 Toten und Millionen Vertriebenen noch nie so nahe an einem Frieden in dem jahrzehntelangen Konflikt zwischen linker Guerilla, Militär und rechten Paramilitärs.

Experten rechnen bei einem Friedensschluss mit einem deutlichen Anstieg des Wirtschaftswachstums, vor allem im Tourismussektor. Kolumbien gilt als eines der schönsten Länder der Welt. Allerdings gibt es weiterhin die kleinere ELN-Guerilla, die sich dem Friedensprozess noch nicht angeschlossen hat. Ihre Kampfhandlungen gingen aber deutlich zurück.

Zuletzt war der Konflikt in seiner bisher ruhigsten Phase seit Gründung der Farc im Jahre 1964. Laut einer Analyse des Instituts CERAC gab es seit fast 50 Tagen keine Kämpfe mehr zwischen Farc und Militär. In den vergangenen 13 Monaten gab es nur vier Tote bei Kampfhandlungen der "Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/Farc).