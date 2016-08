Jahrzehntelang erschien Frankreichs politische Landschaft erstarrt wie unter einer Eisdecke. Links gegen rechts, Sozialisten gegen Bürgerliche – noch über zwanzig Jahre nach Ende des Kalten Krieges verliefen bei den letzten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012 die Fronten nach altem Schema: Präsident Nicolas Sarkozy gab damals den starken Rechten, Kandidat François Hollande den strammen Linken.

Doch die Eiszeit ist vorbei. Plötzlich, unter dem Druck der nun wieder anstehenden Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2017, entfalten sich in Frankreich neue politische Trennlinien, mit denen das lange Zeit blockiert erscheinende Land wieder zum Trendsetter für die westliche Politik werden könnte. Dafür sorgen zwei Kandidaten, die ihren jeweiligen Lagern eine neue, weltoffene, Perspektive bieten: Alain Juppé und Emmanuel Macron. Der ehemalige Premierminister Juppé auf der Rechten und der gerade zurückgetretene Wirtschaftsminister Macron auf der Linken sagen: Frankreich muss seine Probleme trotz Terrorismus und Arbeitslosigkeit im Einklang mit Europa und der Globalisierung lösen. Sie stehen für offene Grenzen und einen trotz aller Erschütterungen intakten Fortschrittsglauben.

Ihre Gegner auf beiden Seiten fordern dagegen einen nationalen, französischen Weg und lassen sich von den Erfolgen des rechtsextremistischen Front National inspirieren. Das gilt für Ex-Präsident Sarkozy, der wieder Kandidat seiner Partei "Die Republikaner" werden will, aber auch für Premierminister Manuel Valls, dem aussichtsreichsten Kandidaten der Sozialisten, falls der glücklose Präsident Hollande nicht mehr antritt.

In beiden Lagern gibt es damit klare Alternativen, die jeden Franzosen, egal welcher politischen Herkunft, vor die gleiche Frage stellen: Wähle ich global-proeuropäisch oder national-antieuropäisch? Genau diese Wahl haben Deutsche, Spanier und Italiener heute nur sehr eingeschränkt, da sich ihre alten politischen Lager noch nicht wie in Frankreich gespalten haben. In CDU/CSU und SPD etwa gibt es auf beiden Seiten weiterhin eine große Bandbreite von EuropakKritikern und -befürwortern. Doch wie in Frankreich wird der Streit zwischen ihnen unter dem Druck der Nationalpopulisten der AfD zunehmen und auf Dauer mehr Eindeutigkeit im Hinblick auf eine weitere europäische Integration und die Globalisierung im Ganzen fordern.

Als "neue politische Trennlinie", die den Links-rechts-Konflikt ablöse, hat das britische Wochenmagazin Economist kürzlich den Unterschied zwischen "offen" und "geschlossen" beschrieben. Als Beispiel diente dem Magazin die Wahl in den USA.



Doch nun schließt sich ausgerechnet das Mutterland der Revolution diesem Muster an. Die Gründe sind vielfältig: Einer ist der islamistische Terror der letzten 20 Monate, der die Islamdebatte im Gegensatz zu den Nachbarländern in Frankreich um ein Vielfaches verschärft hat. Während Deutschland noch um die Burka streitet, will man in Frankreich längst auch den Burkini verbieten. Umso klarer müssen sich diejenigen, die wie Juppé und Macron trotzdem nicht an den Grundwerten einer offenen Gesellschaft rütteln wollen, positionieren.

Wer dabei gewinnt, ist offen. Aber angesichts der stetigen Stimmengewinne der Rechtsextremisten (nicht nur in Frankreich) kann es den etablierten demokratischen Kräften nur gut tun, wenn sie die Grundkonflikte unserer Zeit in den eigenen Reihen austragen. Die bevorstehende Wahl in Frankreich und die Auswahl der Kandidaten könnte dafür Vorbildcharakter bekommen.