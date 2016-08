Der frühere Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi sieht eine inhaltliche Arbeitsteilung seiner beiden Nachfolger Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch als sinnvoll an. Er reagierte damit auf die jüngste innerparteiliche Kritik an Wagenknecht wegen Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. "Als ich mit Oskar Lafontaine die Fraktion führte, hatten wir auf seinen Vorschlag hin auch eine solche Arbeitsteilung vereinbart", sagte Gysi der Welt am Sonntag. Eine solche Regelung wäre "auch heute sinnvoll".

Lafontaine habe seinerzeit gesagt: "Pass auf Gregor, Du bist allein für die Außenpolitik zuständig, und ich kümmere mich allein um die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Den Rest machen wir zusammen. So kommen wir uns nicht ins Gehege."

Er regierte damit auf die Kritik an den Äußerungen Wagenknechts nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Bombenattentat im bayerischen Ansbach. Sie hatte erklärt, "dass die Aufnahme und Integration einer sehr großen Zahl von Flüchtlingen und Zuwanderern zumindest mit erheblichen Problemen verbunden und sehr viel schwieriger ist, als Frau Merkel uns das im letzten Herbst mit ihrem "Wir schaffen das" einreden wollte".

Damit löste Wagenknecht in der eigenen Partei Empörung aus. Der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jan van Aken, etwa sagte: "Wer Merkel von rechts kritisiert, kann nicht Vorsitzender einer Linksfraktion sein."

Der Parteivorsitzende Bernd Riexinger erklärte die Auseinandersetzung inzwischen für beendet. "Frau Wagenknecht hat ihre Äußerungen klar gestellt", sagte er der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau. "Im übrigen haben wir als Partei unsere Position ebenfalls formuliert, so dass die Sache geklärt ist."